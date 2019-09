Tradizionale benedizione degli animali ad Avellino Appuntamento il 4 ottobre alle ore 18.15, nel piazzale della Chiesa di San Ciro Martire

Il prossimo 4 ottobre alle ore 18.15, nel piazzale della Chiesa di San Ciro Martire, si rinnoverà ad Avellino la tradizionale benedizione degli animali.

L'associazione in ricordo di lacuna: "Esprimiamo tutta la nostra gratitudine a padre Luciano per la sua disponibilità e gentilezza, ne elogiamo la sensibilità nei confronti dei "nostri fratelli minori", come era solito chiamarli il padre Serafico, san Francesco di Assisi. Caldamente vi invitiamo a condividere con noi un momento davvero magico.

Concludiamo con questa poesia dell' indimenticato Fabrizio De André : "A che vale aver amato se nessuno se n'è accorto, anche se le hai fatte per il bene di tutti ? Tu con la tua povertà, con la tua umiltà hai saputo umiliarci."