I cento anni di nonna Filomena. "Nonna sei eccezionale" Gli auguri

E’ un giorno speciale. E’ festa grande per i cento anni di nonna Filomena. “Cara nonna, nella vita ci hai sempre pensato ad ogni minima attenzione nei nostri riguardi. Ti sei sempre preoccupata per noi e ci hai riempito di regali. Di tanti regali, questo di compiere cent’anni è senza alcun dubbio il più bel regalo di sempre. Non c’è cosa più bella, oggi, di poter festeggiare insieme a te i tuoi 100 anni. Ti vogliamo bene Nonna, sei eccezionale!” Un augurio speciale dai tuoi nipoti che ti amano tanto: Mariangela, Pietro e Rita.