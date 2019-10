Confcommercio: seminario informativo e formativo ad Avellino "Come misurare la sostenibilità dei materiali edili"

Domani 11 ottobre alle ore 10,30 presso la sede della Confcommercio di Avellino in via Salvatore De Renzi 28, si terrà un seminario informativo e formativo con Giovanni De Feodocentedella facoltà d'ingegneria dell'Università di Salerno dal tema: "Come misurare la sostenibilità dei materiali edili".

L'incontro patrocinato da tutti gli ordini professionali, dalle associazioni dei costruttori, artigiani ed amministratori di condominio, è parte del programma di formazione teso alla promozione dell'utilizzo di materiali edili eco sostenibili, salubri e totalmente riciclabili, promosso dalla federazione dei commercianti edili e dalla Confcommercio Avellino.