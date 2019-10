Buon 60° anniversario di matrimonio a Gino e Carmela L'angolo degli auguri

Buon anniversario di matrimonio a Gino Leone e Carmela Granauro di Castel Baronia.

Siete una coppia speciale, simpatici, dinamici e sempre positivi da prendere come esempio.

Tenetevi per mano e sappiate guardarvi sempre negli occhi come oggi.

Non è un caso che i 60 anni di matrimonio siano denominati come nozze di diamante, rappresentati cioè attraverso quella che è la pietra più bella e preziosa, così come prezioso e poco frequente è il rapporto di coppia che giunge fino a questo punto.

Le nostre più vive congratulazioni per l'anniversario dei vostri sessant'anni insieme, l'amore e il rispetto che vi ha unito risplenda nel vostro futuro.

Auguri.

Figli, nipoti e amici.