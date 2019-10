Davide Rondoni omaggia Giacomo Leopardi I 200 anni de l’Infinito

Davide Rondoni omaggia Giacomo Leopardi per i 200 anni de L’Infinito“E come il vento. L’infinito, lo strano bacio del poeta al mondo”.Il 18 e il 19 Novembre 2019, l’Associazione Velecha, organizza due incontri culturali per omaggiare i 200 anni dalla composizione de “L’infinito” di Giacomo Leopardi.

Ospite d’eccezione il poeta Davide Rondoni, promotore d’eccezione della manifestazione sul territorio nazionale “Infinito 200”. Rondoni coinvolgerà il pubblico e gli studenti con i versi di Giacomo Leopardi che sono per lui una potente e meravigliosa bussola per vivere il presente, le sue contraddizioni e i suoi incanti.

La Kermesse, divisa in due tappe, è così organizzata:



18 Novembre, ore 20.30 - Incontro spettacolo. Le parole della poesia più conosciuta al mondo incontreranno la danza. Il passato e il presente danzeranno verso un futuro fatto di magia e speranza. Spettacolo a cura di Davide Rondoni, accompagnato dalla danzatrice Alessia Tudda. Chiesa della Confraternita di S. Monica, via Roma Atripalda.



19 Novembre, ore 9.30 incontro con gli studenti. Davide Rondoni incontrerà gli studenti del Liceo Scientifico “V. De Capraris”, via De Capraris 1- Atripalda. Presentazione del libro “E come il vento. L’infinito, lo strano bacio del poeta al mondo” (2019, Fazi Editore).Il libro, stampato in occasione dei festeggiamenti in onore della poesia, è arricchito da dialoghi con letterati, matematici, filosofi, poeti e critici, di ieri e di oggi.



Organizzazione della Kermesse: Associazione Velecha, da un’idea di Filomena De Simone. Hanno collaborato all’evento: Antonietta Gnerre “Premio Prata”, “Infinito 200 Una Poesia”.