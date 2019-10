Festeggia 40 anni a 120 metri di altezza. "Auguri Maria!" Sul Ponte Tibetano in Basilicata un cammino di emozioni. Gli auguri degli amici

Festeggiare i primi anta camminando sospesi tra cielo e terra a oltre cento metri per assaporare la felicità. Ecco gli speciali auguri che si è fatta Maria Marsella per celebrare il suo ingresso trionfale negli anta. Passo dopo passo, camminando nel vuoto, attraversando una spettacolare ponte tibetano in Basilicata. Ponte alla Luna è stato la sfida e la gioia grande vissuta ieri da lei,, apprezzata e nota dottoressa Avellinese, e i suoi amici. Una giornata speciale e divertente. Un momento di grande emozione condivisa. L'allegra comitiva di Avellino ha raggiunto Sasso di Castalda sulle sponde del Fosso Arenazzo per augurarle buon compleanno e lei emozionata ha passeggiato sul ponte, traendo un bilancio su quanto fatto e pensando al futuro. "A te Maria un augurio speciale di ogni bene. Solo cose belle, amica cara. Che il futuro sia ricco di gioie e felicità. Ad maiora, a nuovi importanti traguardi".

A Maria Marsella gli auguri speciali di Betty, Ugo, Silvio, Betty 2, Gianni, Efrem, Carmen, Adriano, Marianna, Simonetta, Francesca, Natascha e di tutte le persone che le vogliono bene, che sono proprio tante!