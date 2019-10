I bahà'ì di Avellino e il bicentenario della nascita del Báb Araldo della fede bahà'ì

Si è svolta anche al Circolo della Stampa di Avellino, come in tutto il mondo, la celebrazione del bicentenario della nascita del Báb (1819-1850), Araldo della fede bahà'ì, religione emergente che conta circa otto milioni di seguaci e che predica, tra le altre cose, l'unicità di Dio, l'unità delle religioni, il principio della libera e indipendente ricerca della verità.

L'evento, è iniziato con un breve benvenuto da parte di una esponente della comunità bahà'ì di Avellino, cui ha fatto seguito la lettura di brani e preghiere tratte dagli scritti bahà'ì e alla quale hanno partecipato con piacere numerosi esponenti del pubblico in sala.

Successivamente la pianista avellinese Maestra Daniela Brillante ha eseguito magistralmente brani di De Crescenzo, Bach, Dussek, Beethoven, Chopin, Schubert, Debussy.

Nella sala del Circolo erano esposte le fotografie dei luoghi sacri della fede bahà'ì con anche le tombe del Báb e di Bahà'u'llàh, rispettivamente precursore e fondatore della fede bahà'ì. Il pittore avellinese Claudio Fiorenza ha decorato a mano con pittura ad olio dei cartoncini che riportavano alcune preghiere rivelate dal Báb.

Un pomeriggio di grande successo, terminato con un ottimo rinfresco al quale tutti hanno partecipato in una atmosfera di grande convivialità. Altre attività sono in programma per celebrare questa importante ricorrenza.