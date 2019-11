Avellino. Presentazione del libro di Antonio Ausania “La Sindone e la sezione aurea. Sigillo dell’armonia”

Sabato 9 novembre alle ore 16.30 presso il Circolo della Stampa di Avellino - Palazzo Prefettura Corso Vittorio Emanuele - si terrà la presentazione del libro di Antonio Ausania “La Sindone e la sezione aurea. Sigillo dell’armonia”, edito da Scuderi Editrice.

Alla presentazione interverranno Don Tommaso Violante (Delegato per la Pastorale della Cultura, Avellino), Antonietta Gnerre (Scrittrice e critico Letterario), Giovanna Nicodemi (Esperta in conservazione e valorizzazione dei beni culturali), Vera Mocella (Giornalista e studiosa in teologia). Modererà i lavori il Direttore de “Il Ponte News”, Mario Barbarisi.

“La Sindone e la sezione aurea. Sigillo dell’armonia” di Antonio Ausania con prefazione del cardinale e arcivescovo cattolico portoghese José Saraiva Martins, è un lavoro che tratta un argomento che ha affascinato tutte le epoche, fonte inesauribile di domande culturali continuando ad essere con i progressi della conoscenza, sempre più stimolante, interrogando la storia, l’archeologia, la numismatica, la geologia, la biologia, la medicina, la fisica e con il mio saggio anche la matematica.

L’autore, medico e studioso, ci accompagna sulle tracce di una testimonianza, la cui importanza trascende il semplice oggetto per divenire qualcosa che turba l’animo dell’uomo e attraverso varie ricerche documentate e analisi accurate che hanno dimostrato la presenza di pollini mediorientali sul tessuto della Sindone si rende verosimile l’idea, anche attraverso le tracce ematiche, che quello sia il volto di Cristo. La Sindone, protetta dalla violenza della guerra nel monastero benedettino di Montevergine dal 1939 al 1946, è certamente la “manifestazione più misteriosa della bellezza e dell’armonia universale”.