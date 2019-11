I 60 anni del grande Paolo De Gruttola L'angolo degli auguri

Compie oggi 60 anni il grande Paolo De Gruttola. Da anni figura simbolo del calcio arianese, per il suo forte attaccamento sia nei momenti di gloria che in quelli poco felici ai colori sociali, difesi con la sua caparbietà in ogni luogo.

Un tifoso vero e instancabile, un fac totum delle varie società ma soprattutto un grande uomo pieno di valori. Ma Paolo è un uomo innamorato della sua città e non manca di dare consigli continuamente sulle cose da migliorare.

Un augurio affettuoso in questo giorno speciale dalla moglie Pina e dai figli Mario, Antonio e Maria Pia. Al mitico Paolo, naturalmente auguroni da parte della nostra redazione. Lunga vita "Sgillò".