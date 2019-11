I Lions Club Avellino Host in campo contro il diabete Screening e prevenzione le parole chiave della campagna di sensibilizzazione

In occasione della giornata mondiale del diabete anche i Lions Club Avellino Host scendono in campo con una serie di iniziative per coinvolgere la cittadinanza su questa malattia che solo in Italia interessa circa 2 milioni di persone.

Screening e prevenzione le parole chiave della campagna di sensibilizzazione sul tema internazionale di salute “ I Lions e il diabete mellito” promossa da Lions Club Avellino Host in collaborazione con Leo Club Irpinia, Lions Club Avellino Principato Ultra, l’Azienda Ospedaliera Moscati, l’Ordine dei Medici della provincia di Avellino e il Liceo Marone di Avellino.

Si comincia sabato prossimo, 16 novembre, con la giornata di screening del diabete mellito riservata agli adulti che saranno seguiti da Antonio Lanzillo, Amodio Botta, Federica Testa e Patrizia Maio.

Dalle ore 8.30 alle ore 14 presso l’Istituto Comprensivo Statale “Cocchia-Dalla Chiesa” in Via Tuoro Cappuccini sarà possibile effettuare tutta una serie di indagini che vanno dalla glicemia capillare alla misurazione della pressione arteriosa e al controllo del peso corporeo.

Una campagna di sensibilizzazione che, come precisa il Presidente dei Lions Club Avellino Host Angiola Pesiri, proseguirà con degli incontri formativi ed informativi con gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Avellino e Provincia e nel corso dei quali gli studenti del Liceo Statale P. Virgilio Marone illustreranno il “Progetto made in Irpinia contro il diabete” curato dalla prof.ssa Negri.

Il primo incontro è in programma per il 22 novembre 2019 presso le scuole dell’Istituto Comprensivo San Tommaso-Francesco Tedesco. Alle ore 9.00 l’appuntamento è al plesso di Borgo Ferrovia. Alle 11.00 invece al plesso di San Tommaso.

Due gli incontri previsti all’Istituto Comprensivo Cocchia-Dalla Chiesa: il 26 novembre, alle ore 10.30, con gli alunni del plesso di Prata Principato Ultra ed il 27 novembre, sempre alle 10.30, con gli alunni del plesso di Via Tuoro Cappuccini.

Si prosegue l’11 dicembre con altri due incontri presso l’Istituto Comprensivo Aurigemma di Monteforte Irpino: il primo, alle 9.30, con gli allievi della V classe elementare, ed il secondo alle ore 11.00, con gli allievi della III media.

L’ultimo appuntamento è per il 24 gennaio 2020 alle ore 10.00 con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Regina Margherita-Da Vinci di Avellino.