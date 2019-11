Terremoto in Campania: lieve scossa in Irpinia Evento tellurico di lievissima entità a Calabritto

Terremoto in Campania, lieve scossa in Irpinia. Un terremoto di magnitudo 0.9 è avvenuto nella zona di Calabritto, in provincia di Avellino, la scorsa notte alle 2,23. Non si registranno danni a cose e persone. Ecco la lista dei comuni interessati, pubblicata sul portale dell'Ingv: Calabritto, Caposele, Teora, Senerchia, Castelnuovo di Conza, Colliano. Conza, Morra De Santis, Bagnoli Irpino, Sant'Angelo dei Lombardi, Nusco, Andretta, Guardia Lombardi, Rocca San Felice, Torella dei Lombardi, Montella e Cassano Irpino.