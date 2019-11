Online il nuovo accattivante singolo degli irpini Malbianco Un progetto musicale nato ad Ariano Irpino

Non convenzionali, scanzonati, audaci. Dal 13 novembre, disponibile su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Youtube, Apple Music, Google Play Music) “La Collana di Tripo” il nuovo inedito della band indie rock irpina Malbianco tratta dall’album “Galline Elettriche”.

Un’esperienza personale e intima tra due mondi paralleli: quello della coscienza in contrapposizione a una realta` esterna a volte (troppo) ansiogena. E cosi`, “La Collana di Tripo” fara` da apripista al disco per raccontare le storie dei tre musicisti campani.

Malbianco nasce ad Ariano Irpino come progetto solista da un’idea di Carlo (voce e chitarra) nel 2014 e prosegue come band con Antonio (chitarra solista) e Alessandro (basso, synt e drum machine) dal 2015. Un trio inusuale che va oltre gli standard musicali: senza batterista, con l’utilizzo delle drum machines, si lascia contaminare dall’elettronica non rinunciando alle sonorita` piu` rock e alternative.

“Malbianco” e “Bloom Boom” sono i due loro album all’attivo (disponibili online sugli store) ed entro la fine del 2019 e` prevista l’uscita di “Galline Elettriche” a cui seguira` un ambizioso tour nazionale. Indipendenti e autoprodotti i Malbianco puntano a calcare palchi sempre piu` prestigiosi non dimenticando mai da dove sono partiti.