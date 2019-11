"Femmine, un giorno poi madri per sempre" Giornata violenza contro le donne. Viaggio nell'universo femminile descritto da De Andrè

Domenica 24 novembre a partire dalle 17,30 presso il Castello d’Aquino si terrà un incotro tra musica e dibattito a cura del Comune di Grottaminarda e della Fidapa con il patrocinio dell'Osservatorio Regionale sul fenomeno della violenza sulle donne e la collaborazione di altre associazioni quali Rotary.

L'attrice teatrale Eva Immediato, accompagnata dall'arpa di Daniela Ippolito effettuerà un viaggio nell'universo femminile descritto da De Andrè, definito “il poeta degli ultimi”, spesso infatti attraverso le sue canzoni ha raccontato storie di donne emarginate.

Una rivisitazione che prende il titolo proprio da una frase del cantautore tratta dall'album "La buona novella": "Femmine un giorno poi madri per sempre" Introdurrà l'incontro Virginia Pascucci, Assessore alla Pari Oppurtunità del Comune di Grottaminarda nonché neo Presidente della sezione locale della Fidapa Bpw Italy. Sarà la volta del Sindaco Angelo Cobino per i saluti istituzionali e poi gli interventi di Marianna Lomazzo, Consigliera di Parità della Regione Campania e Rosaria Bruno, Presidente dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne della Regione Campania.

Per l'occasione presso il Castello sarà inaugurata anche la mostra artistica di Valentina Del Gaudio: “Di che bene mi amerai... di malamore”, con lo slogan “dì no alla violenza, dì no all'amore che ti fa male”. Dunque un evento originale e sicuramente coinvolgente a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare