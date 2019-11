Riparte il Pino Irpino in provincia di Avellino Al via il 6 dicembre la sesta edizione della carovana di solidarietà

Si terrà sabato 30 novembre 2019 alle ore 10.30 presso la sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Il Pino Irpino giunta oramai alla sua sesta edizione.

I vulcanici partecipanti alla carovana di solidarietà racconteranno tutti i particolari del tour dell’Irpinia che come consuetudine girerà attraverserà tutti i 118 comuni d’Irpinia dal 6 all’8 dicembre al grido di #irpiniativogliobene quest’anno patrocinata dalla Provincia di Avellino.

Già 109, ad oggi, i comitati di accoglienza attivi in tutta la provincia dove la carovana si fermerà 7 minuti per due finalità.

La prima sociale per accorciare le distanze geografiche e sociali per costruire comunità e l’altra solidale per raccogliere beni da destinare alle famiglie bisognose.