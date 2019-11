Disabilità: flash mob ad Ariano In campo gli studenti e il team della Fondazione Mainieri

Sabato 30 novembre alle ore 11,00 nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino “Flashmob” organizzato da Special Olympics Italia team Avellino in occasione del 3 dicembre celebrazione della giornata internazionale della disabilità.

L’evento, patrocinato dal Comune di Ariano Irpino, vedrà protagonisti gli alunni delle Scuole Mancini, IIS De Gruttola e i ragazzi “speciali” della Fondazione Mainieri di Ariano Irpino.

Per il sesto anno consecutivo il Movimento Special Olympics Italia torna a scendere in piazza con il Flashmob. In tutta Italia si celebra la bellezza dell’essere tutti diversi e la determinazione nell’affrontare insieme le sfide della vita sulle note della canzone di Marco Mengoni: “Siamo tutti Mohammed Alì”.

Una figura carismatica, controversa e polarizzante sia dentro, sia fuori dal ring di pugilato, a rappresentare il coraggio e la forza con cui gli atleti Special Olympics si impegnano ogni giorno in un percorso sportivo e di vita pieno di difficoltà ma anche di piccole e grandi conquiste, di opportunità di inclusione.

Special Olympics organizzazione internazionale dà voce ogni giorno e in tutto il mondo allo spirito umano tramite il potere e la gioia di fare sport.

Il Movimento è guidato a livello regionale dal direttore Antonio Emilio Gambacorta ed a livello provinciale da Lucia Scrima, che con il loro impegno e la collaborazione dei Teamaffrontano l’inattività, l’ingiustizia, l’intolleranza e l’isolamento sociale incoraggiando e sostenendo le persone con disabilità intellettiva al fine di creare una società più accogliente ed inclusiva.

All’evento collaboreranno il Centro Studi Danza di Roberta Musto, il Team della Fondazione Mainieri, i docenti delle scuole “Mancini” e “De Gruttola”. Si ringrazia i Dirigenti Scolastici, il corpo docente, le famiglie egli alunni.

Chiunque può scegliere di partecipare all’evento. L’iniziativa verrà ripresa integralmente da Luciano Giorgione.