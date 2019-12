Anpas Campania: grande affermazione per Giovanni Ragazzo Primo eletto nel comitato regionale Anpas Campania

Dopo ben settw candidature in Rsu sempre primo eletto e due nel direttivo del centro servizio del volontariato (Csv) ,ecco arrivare un altro grande successo per l'irpino Giovanni Ragazzo, da anni attivamente impegnato nel sociale.

Su 54 associazioni disposte in tutta la regione Campania (Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e Avellino) è stato il primo eletto nel comitato Regionale Anpas Campania.

"Molte volte dimentichiamo che c’è solo un modo per evitare le critiche: non fare nulla,non dire nulla e non essere nulla. Chiunque ci può criticare solo se sta facendo meglio di noi,prima di allora non è critica,è invidia."