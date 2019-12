Atripalda, danza nella Dogana dei Grani tra arte e bellezza Sabato e domenica

La danza abita la Dogana dei Grani ad Atripalda. La conoscena della non conoscenza .03 questo l'accattivante titolo dell'evento che promuove il territorio attraverso la passione per la danza.



Lecture-performace in forma di struttura di improvvisazione sarà il tema della dimostrazione a cura di Adriana Borriello, con Donatella Morrone.L'appuntamento è per sabato 7 dicembre alle ore 20 con la masterclass di danza. Si continua domenica otto dicembredalle 10.30-13.30 / 14.30-16.30 alla dogana dei grani ad Atripalda.L'evento è realizzato in collaborazione con il polo museale della Campania - Dogana dei Grani, comune di Atripalda, e Le scatole dell'arte Roma.

Adriana Borriello è coreografa e pedagoga della danza. Di origine avellinese lascia adolescente la sua città per studiare all’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Allieva al Mudra di Maurice Béjart a Bruxelles e poi cofondatrice della compagnia Rosas insieme ad Anne Teresa de Keersmaeker, ha fondato il progetto DA. RE. Dance Research, percorso formativo aperto ad artisti e studiosi della danza di cui è la direttrice artistica. Borriello è oggi coreografa tra le più apprezzate del panorama europeo.