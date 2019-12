L'Immortale. D'Amore: «Vi racconto la vita di Ciro Di Marzio» Dopo Gomorra l'attore e protagonista della serie nei cinema col suo film

Da Gomorra al cinema torna Marco D’Amore nelle sale, regista e attore, del suo L’Immortale, ispirato a Ciro di Marzio la star della fortunata serie di Roberto Saviano. Stasera il debutto ed è folla ai botteghini per assistere alla prima. Un film atteso da milioni di fan che si interrogano da mesi sulla storia di uno dei protagonisti maggiormente seguiti nella fortunata serie tv.

Nel corso della presentazione del lungometraggio, l’attore-regista ha parlato del rapporto con Roberto Saviano: «Roberto è sempre dispensatore di consigli, molti di questi hanno a che fare con il legale di stima e di amicizia che ci lega. Lui è stato molto bravo a “non seguirmi”, nel senso che ha capito che questo progetto segnava per me una tappa di maturazione ed era giusto che me ne assumessi responsabilità e rischi». Poi Di Marzio spiega cosa viene raccontato nel film, ossia l’infanzia la parabola del protagonista ripercorsa tra le fasi cruciali del cambio pelle della camorra a Napoli dal contrabbando al traffico di sostanze stupefacenti seguendo le direttrici del mercato del malaffare che mutavano a Napoli.

«Ho pensato a un grande romanzo: il film è fatto di un prologo e di un epilogo, come se fosse la scrittura della vita di un essere umano. Ci sono dei riferimenti che vanno scavati e compresi nel tempo: certi sono più comprensibili per alcuni, ma ci si imbatterà nel racconto atroce, amaro e violento della vita di un essere umano, chiunque può goderne. Anche chi non ha mai visto Gomorra».