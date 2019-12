I Cicci di Santa Lucia, la tradizione si rinnova Il gusto e la tradizione

Si rinnova l’appuntamento con la tradizione centenaria di Avellino. L’associazione Cicci di Santa Lucia, fondata nel 2010, rinnova l’appuntamento annuale dedicato ad una delle più antiche tradizioni della cucina avellinese, legata alle celebrazioni della Santa. Come ogni anno, il 13 dicembre, gli aderenti all’Associazione si ritroveranno in un noto ristorante dell’Irpinia per “celebrare” la ricorrenza, degustando la pietanza tipica del giorno.

Per il 2019 è stato scelto un noto ristorante del centro del capoluogo.

Promuovere il territorio, le usanze, la cultura, degustando i “Cicci di Santa Lucia”, nelle aree circostanti il capoluogo e nella città di Avellino stessa, dove la ricetta viene gelosamente custodita e tramandata e non ammette varianti alla tradizione. Questo è uno principi ispiratori dell’Associazione che ogni anno si arricchisce di iscritti e partecipanti all’happening gastronomico. “La valorizzazione del territorio passa anche attraverso la riscoperta delle tradizioni locali, nonché quelle gastronomiche legate alle usanze popolari – spiega il presidente dell’Associazione, Raffaele Venezia - L’associazione “Cicci di Santa Lucia”, è nata per rendere giusto merito ad una classica tradizione culinaria avellinese, celebrata sui principali siti di cucina”.

Nel corso degli anni, l’Associazione ha voluto mettere in atto un’iniziativa ispirata alla “collaborazione” e “contaminazione” tra i territori campani, chiamando “a tavola” altri prodotti d’elezione della tavola regionale. Per quest’anno, ospite dei Cicci di Santa Lucia, la treccia di Bufala Campana Dop, che sarà offerta da una delegazione casertana, aderente all’associazione.