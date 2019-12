Maltempo Campania,arriva la tempesta di Santa Lucia: è allerta L'avviso della Protezione Civile per la Campania, il maltempo sferza il centro-sud

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica da temporali gialla sull’intero territorio regionale a partire dalle 12 di domani mattina e fino alle 9 di sabato. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense, venti forti occidentali con possibili raffiche nei temporali, tendenti a molto forti nord-occidentali” e “mare agitato o localmente molto agitato, soprattutto lungo le coste esposte”. Le precipitazioni sono caratterizzate da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno in attenuazione dalla serata di domani. La Protezione civile regionale raccomanda alle autorità competenti di “porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti sia in ordine al rischio idrogeologico che in merito alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”.

E così l'Italia è nel pieno di un'intensa fase di maltempo invernale proveniente dal Nord Europa, regno del gelo

Anche al Centro farà freddo con temperature massime che non supereranno i 10 gradi mentre al Sud si toccheranno ancora punte di 13-14 gradi, specie su Calabria e Sicilia.

Gli occhi sono tutti puntati a domani, giorno di Santa Lucia, quando una ben più intensa perturbazione invernale colma di aria fredda attraverserà l'Italia con copiose nevicate in pianura al Nord e forte maltempo con piogge e nubifragi al Centro-Sud. Il bollettino della Protezione Civile, oltre alle aree già citate, indica nevicate in pianura anche su gran parte dell'Emilia-Romagna ed a quote basse sulle zone interne di Toscana, Umbria e Lazio. Piogge e temporali spazzeranno, invece, tutte le regioni del versante tirrenico dalla Liguria alla Calabria con possibilità di locali nubifragi su Toscana, Lazio, Umbria, Campania e Calabria. Pioverà bene anche sulla Sicilia mentre saranno più al riparo le regioni del basso versante adriatico dove il maltempo sarà meno intenso.