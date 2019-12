Premio Due Principati: ecco i protagonisti Dieci premiati che hanno dato lustro alla Campania

Il colonnello Massimo Cagnazzo, comandante provinciale dell’arma dei carabinieri, Carmine De Blasio Direttore Generale del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5, Il regista Licio Esposito, il pasticciere Salvatore De Riso, il giornalista Rino Genovese, l’imprenditore Nicola Torello e il presidente vicario della Federazione Italiana Cuochi Pietro Roberto Montone sono gli altri insigniti del “Premio Due Principati" organizzato dall’Associazione Campania Sud-Ovest.

Nomi che si vanno ad aggiungere allo chef stellato Gennaro Esposito, al giornalista Antonio Manzo direttore de La Città di Salerno e all’imprenditore Aniello Ingino della nota azienda Raffael.

Dieci premiati che si sono distinti nei rispettivi campi di lavoro e che hanno dato lustro alla Regione Campania portandola agli onori della cronaca nazionale.

La cerimonia di consegna, presentata dal giornalista Amadeo Picariello, si terrà domani pomeriggio alle ore 18,00 negli storici saloni di palazzo Macchiarelli alla frazione Misciano di Montoro.

Come spiega il presidente dell’Associazione “Campania Sud – Ovest” Enzo Pecoraro “con questo premio vogliamo omaggiare personaggi, appartenenti a diversi campi, che operano quotidianamente per portare in alto il nome della nostra regione ma anche del territorio irpino e montorese. I riconoscimenti, infatti, vanno anche a tre ambasciatori del Made in Campania e del Made in Montoro come Genovese, Torello e Montone.

Un omaggio anche alla terrà che li ha visti crescere ed imporsi a livello nazionale, come nel caso degli altri sette premiati. Il nostro sodalizio avvia da questo premio un percorso che ci vedrà presenti in diversi ambiti come il sociale e la giustizia. Abbiamo al nostro interno professionisti di grande spessore che con il loro impegno sapranno operare per il bene comune. Il prossimo anno organizzeremo nuovi eventi che puntano alla valorizzazione del territorio e dei suoi beni storici ed architettonici nonché l’enogastronomia. Su questo stiamo già lavorando grazie ad un team coeso ed aperto all’apporto di tutti i cittadini che vorranno affiancarci”.

Tanti gli ospiti istituzionali che saranno presenti alla cerimonia. Ad accoglierli sarà il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto e i compenti dell’Associazione “Campania Sud-Ovest” Rosaria Vietri, Speranza Marangelo, Alessio Pellecchia, Sabatino Schiavo, Giuseppe Del Regno, Pasquale Cappa.