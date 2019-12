Concerto di Natale al Duomo con gli alunni della Alighieri Oggi alle 18,30 le "note di solidarietà" degli studenti della scuola media cittadina

Da vent'anni, oramai, diventata una piacevole consuetudine l’appuntamento con il Concerto di Natale per Telethon “Note di solidarietà”, proposto dagli alunni della Scuola Secondaria di I Grado "Dante Alighieri", sapientemente diretti dalla decana delle docenti di musica Prof.ssa Della Monica e dai professori di strumento musicale Cozzolino, Pisacreta, Barbone e D'Angelo.

Il Concerto, tanto atteso non solo dalla comunità scolastica, ma dalla cittadinanza tutta, si svolgerà questa sera alle ore 18.30 presso il Duomo di Avellino.

Sarà un viaggio musicale alla scoperta delle più belle melodie natalizie di tutto il mondo: dalla tradizionale Tu scendi dalle stelle, alla celeberrima White Christmas. Il Dirigente prof. Attilio Lieto, oltre a portare avanti con convinzione il discorso di apertura della scuola al territorio, ha voluto trasformare quest’importante iniziativa in un incontro con le famiglie per consolidare la presenza dell'I.C . Perna-Alighieri, ed in particolare della Dante Alighieri, in città.