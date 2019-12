Visite mediche gratis per gli alunni con i medici in pensione A Calitri

Per il secondo anno scolastico consecutivo, l’Istituto “Maffucci” di Calitri ha aderito al progetto di prevenzione attuato dall’ AMPOM (Associazione Medici Pensionati Ospedalieri Moscati) e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino. Le prime tappa del nuovo anno ha avuto luogo lunedì mattina 16 dicembre 2019 presso la sede dei Licei in Via delle Paludi di Pittoli a Calitri, dove gli studenti dello Scientifico e dell’Artistico si sono volontariamente sottoposti alle visite mediche di Cardiologia, Neurologia, Andrologia, Urologia e Ortopedia, completamente gratuite. La comunità intera del “Maffucci”, alunni, genitori e docenti, ringraziano i Medici Carmine Pacifico, Antonio Aeropagita, Michele De Simone, Carmine Nevola, Antonio Ciampi, e il Medico Dott. Giuseppe Rosato, già Dirigente dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, che ha effettuato le visite cardiologiche, per la loro generosità e professionalità, unite all’esperienza e al merito di continuare la loro missione di vita anche dopo il pensionamento. D’altro canto i Medici hanno vivamente apprezzato l’ottima organizzazione messa in campo dal “Maffucci”, dunque nuovi ringraziamenti si aggiungono ai precedenti, diretti al Dirigente Scolastico, Gerardo Vespucci, che ha sempre voluto fortemente l’iniziativa, ai suoi collaboratori e al personale A.T.A. A questo primo appuntamento ne seguiranno altri, fiduciosi tutti nella prevenzione come migliore arma per combattere le malattie e per imparare a volersi bene e ad avere cura di sé e degli altri.