Babbo Natale fa tappa anche a Santa Lucia di Serino In campo anche quest'anno l'associazione cuore amico

Babbo Natale fa tappa anche a Santa Lucia di Serino! L'associazione cuore amico,anche quest'anno, organizza "la casa di Babbo Natale" nei giorni 21,22,23,dalle 18 alle 20 presso l'ex edificio scolastico un'iniziativa diventata ormai una consuetudine anche grazie all'impegno e alla costanza degli elfetti-volontari dell'associazione.

Quest'anno, però,l'idea viene rivisitata in chiave assolutamente innovativa. Partendo dalla location alla slitta con la ridefinizione dei minimi particolari,i volontari hanno saputo creare uno scenario davvero suggestivo.

I tre ingredienti fondamentali? Passione, spirito natalizio e tanta tanta voglia di vedere felici i bambini cuore pulsore,come spiega il presidente Santoro, di queste belle inizative."Laddove la creatività non basta bisogna aggiungere amore per ciò che si fa, perché l'importante non è fare qualcosa ma avere la tenacia di proporsi un obiettivo per poi perseguirlo fino alla fine,mettendo da parte la gloria(effimera e deviante)" continua il presidente.

"Si ringrazia anche tutta l'amministrazione comunale per aver messo a disposizione il salone dell'ex edificio scolastico. È anche grazie a quest'ultima che l'impegno dei volontari viene valorizzato e reso efficace. Quest'ultimi,infatti, trascorreranno il giorno della Vigilia tutti insieme per portare i doni,richiesti dai bambini presso le loro abitazioni. Non ci resta che fare un giro in questa meravigliosa casetta,dove peraltro è possibile fare anche una foto con Babbo e il giro sulla sua fantastica slitta... bambini che aspettate?" (Foto repertorio Natale 2015).