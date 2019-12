Natale di sole. A Capodanno cambia tutto:gelo artico in arrivo Le previsioni. Il rischio ribaltone meteo. Sole e caldo fino a Santo Stefano, poi cambia tutto

Natale, Vigilia e Santo Stefano col sole. Poi la svolta. E’ in arrivo un anticiclone che porterà caldo e sole praticamente ovunque sull’Italia da oggi fino al giorno di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre. Ma non durerà a lungo. Tra venerdì 27 e sabato 28, infatti, l’innalzamento dell’anticiclone verso latitudini più settentrionali favorirà l’arrivo di aria più fredda dai Balcani, dicono gli esperti. Le immediate conseguenze si faranno sentire soprattutto sulle temperature, che caleranno nei valori notturni andando sottozero al Nord e in quelli diurni che scenderanno sotto la media sulle Regioni adriatiche centro-meridionali e al Sud. Per Capodanno, infine, possibile nuova irruzione di aria fredda, questa volta dal Polo Nord. Dando uno sguardo allo scacchiere europeo si notano alcune manovre (risalita di aria relativamente calda fin verso la Scandinavia), che potrebbero dare il via a una serie di conseguenze a cascata su buona parte del continente (intorno al 30/31 dicembre): tale dinamica attiverebbe, di risposta, un'irruzione di aria gelida che dalla Russia (aria polare) si riverserebbe inizialmente sull'Europa orientale, con conseguenze anche sull'Italia proprio entro l'inizio del prossimo anno. [Possibile irruzione di aria gelida dalla Russia] Possibile irruzione di aria gelida dalla Russia

Le probabilità che il vero freddo possa arrivare fin sulla nostra Penisola sono ad ora di circa il 50%: la previsione è quindi ancora piuttosto incerta vista soprattutto la distanza temporale. Detto questo al momento non sono da escludere delle SORPRESE e veri colpi di scena con episodi nevosi fino a quote molto basse specie sulla Romagna e sulle regioni del Centro (in particolare sul versante Adriatico).

Al Nord invece si avvertirebbe invece soprattutto un gran freddo, ma con basso rischio di precipitazioni.

Non resta che seguire i futuri aggiornamenti per le conferme o smentite di questa ondata di freddo.