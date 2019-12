Festività all'insegna della musica a Morra de Sanctis Eventi natalizi nelle aree interne

È un periodo di festa ricco di appuntamenti quello che sta coinvolgendo Morra de Sanctis, che nei prossimi giorni ospiterà ben quattro concerti all'interno della splendida cornice della Chiesa Madre incastonata nel centro storico medievale del paese. Si partirà il 29 dicembre alle ore 21, con il ritorno del soul di Noreda Graves e la sua band, per il suo “Christmas concert”. Si proseguirà il giorno dopo, 30 dicembre alle ore 18 e 30, con un quartetto di musica contemporanea per il concerto di fine anno.

Si riprenderà il 2 gennaio alle ore 18 e 30, con un appuntamento speciale che vedrà in scena l'Ossca – Orchestra Sinfonica Salernitana Claudio Abbando, con un concerto che aprirà il 2020 culturale altoirpino. Per finire, il 4 gennaio alle ore 18 e 30, ci sarà il recital “Le pastorali di Natale” di Espedito De Martino.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, come ricorda lo stesso vice sindaco Enrico Indelli: “Siamo fieri di poter ospitare degli eventi che rendono Morra assoluta protagonista del panorama culturale irpino in questo momento. Abbiamo lavorato a lungo e siamo riusciti a costruire un programma che dimostra il fatto che qui si può e si deve fare cultura. Vorrei ringraziare – ha aggiunto – chi ci ha aiutato a far sì che ciò fosse possibile, dall'insostituibile collaborazione della Pro Loco Morra de Sanctis con il suo presidente Francesco Pennella, la Scabec – Società campana Beni Culturali, la Parrocchia SS. Petro e Paolo per l'ospitalità e tutte quelle attività commerciali e le aziende del nucleo industriale che hanno contribuito in modo sostanziale per la riuscita di questa manifestazione.”

Dal soul di Noreda Graves, al teatro di De Martino, Morra si riconferma essere un luogo dove la cultura è di casa insieme all'ospitalità, proprio come ha ricordato il presidente della locale Pro Loco Francesco Pennella: “Siamo felici di aver collaborato alla riuscita di questa rassegna di iniziative, rivolte sia ai nostri concittadini, ma anche a tutte quelle persone dei paesi limitrofi le quali potranno passare dei momenti conviviali accompagnati da ottima musica immersi nel nostro centro storico.” Non resta da far altro che partecipare.