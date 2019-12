Ponti e giorni festivi 2020: tutte le date delle vacanze I giorni, le date e le festività del nuovo anno

Il 2020 è alle porte e si guarda al nuovo anno con una attenzione in più a ponti lunghi e giorni festivi. Le vacanze degli studenti sono stabilite direttamente dal calendario scolastico, che ogni anno ogni regione stabilisce autonomamente. Il primo ponte del calendario scolastico 2019-2020 di cui gli studenti potrebbero approfittare è quello a cavallo di Ognissanti: per esempio il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta, l'Umbria, il Veneto, il Molise, le Marche, la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Sardegna, la Puglia e la Liguria hanno disposto la chiusura delle scuole anche per sabato 2 novembre, pertanto gli studenti potranno godersi 3 giorni di meritato riposo. A Bolzano, invece, in occasione della festività di Ognissanti staranno a casa dal 26 ottobre al 3 novembre. Un altro ponte scolastico sarà quello concesso in occasione del 1 maggio 2020 che cadrà di venerdì. Le scuole potrebbero quindi rimanere chiuse direttamente anche il giorno successivo.

Intanto guardando nel dettaglio il calendario, oltre le date prefissate dalle regioni per le scuole, si parte subito con l’Epifania del 6 gennaio che cade di lunedì (weekend lungo).

Il Carnevale comincia il 20 febbraio, giovedì grasso. Pasqua si festeggia il 12 aprile, una domenica, consentendo di fare una mini vacanza primaverile prima del 25, giorno della Liberazione, che cade di sabato. Una occasione per programmare qualche viaggio per i più fortunati.

Il primo maggio, festa dei lavoratori, cade di venerdì, data possibile per calendarizzare una partenza per una gita lunga, fuori casa. La festa della Repubblica si festeggia il 2 giugno che è un martedì ed è un’ottima occasione per prolungare il weekend. Le feste del 15 agosto e del primo novembre cadono, rispettivamente, di sabato e di domenica. Il Ponte dell'Immacolata cade l'8 dicembre che è un martedì. E poi c’è Natale che nel 2020 cade di venerdì, proprio come Capodanno.