All'ombra della torre dell'orologio, aspettando la Befana La sezione giovani dell'associazione Ossigeno Invito a tutti i bambini di Avellino

Un intero pomeriggio dedicato ai bambini. È la prima iniziativa del nuovo anno messa in campo dalla sezione giovani dell’Associazione culturale Ossigeno, presieduta da Luca Cipriano.

Domenica 5 gennaio (ore 16:00) Ossigeno Young, coordinato da Antonio Dello Iaco e Benedetta De Maio, chiameranno a raccolta tutti i bambini della città, invitati a riunirsi ai piedi della Torre dell’Orologio. Qui potranno ascoltare un racconto sulla Befana, che ha come scenario proprio il centro storico cittadino.

Si tratta di un testo scritto dallo stesso Antonio Dello Iaco che racconta un’avventura fantastica tra la Befana e sua cugina, la janara Gilda. Il testo sarà letto dall’ “Angolo delle storie”, partner della manifestazione. Al termine della lettura saranno proposte ai bambini delle attività in tema con l’arrivo dell’Epifania. Non mancheranno poi piccole sorprese.

«Vogliamo iniziare il 2020 dedicando spazio ai bambini di Avellino – dichiarano Antonio Dello Iaco e Benedetta - che rappresentano il futuro di questa città, continuando lungo quel solco che vede l’Associazione impegnata costantemente nel coinvolgimento dei giovani, dando voce alle loro istanze e aspirazioni. Questa città ha sempre più bisogno di atti concreti per alimentare l’appartenenza alla nostra terra e le iniziative della sezione Giovani dell’Associazione Ossigeno vanno in questa direzione, con l’augurio che, in questo nuovo anno appena iniziato, la nostra città possa ritrovare il senso di comunità e di identità smarriti da un po’ tempo».