Una canzone dedicata ai disabili. "La dedico a mio fratello" La canzone, le parole, il senso

Giovane Avellinese Giovanni Esposito , 20 enne volontario di servizio civile presso un ente scrive una canzone dal titolo Tutto Passa Differente Per Scelta dedicandola a tutti i diversamente abili e le loro famiglie aderenti al Mid attraverso Radio Rainbow la radio Regionale del Movimento italiano Disabili che non ha età e ringrazia la redazione attraverso il vice Coordinatore Campania Giovanni Esposito a cui l’opera è stata consegnata. Il significato del titolo dell’opera scritta dal Giovane è chiaro e vuole essere un invito a tutte le persone in difficoltà affette da disabilità a non arrendersi ma a lottare non solo per i diritti ma anche quando la vita ti mette a dura prova. Il vice coordinatore Esposito del M.I.D. dichiara: I giovani sono esempio per tutti noi e soprattutto attraverso piccole cose dimostrano la loro sensibilità soprattutto giovani come Giovanni Esposito autore di questo brano che ha un grande cuore che ha rivolto a suo fratello.

Invitiamo tutti ad ascoltare il brano sulla pagina Rainbow – Diversamente Radio Tv sulla pagina Facebook. Commente Giovanni Esposito, vice coordinatore Campania Mit, omonimo del cantante.