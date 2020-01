Verso sud, per unire il paese: il grande ruolo delle Acli Incontro organizzato in Campania a Mercogliano

"Verso Sud -Per Unire il Paese" è il titolo dell'incontro organizzato dalle Acli campane per il giorno 11 Gennaio alle ore 9.30 presso il Grand Hotel Irpinia di Mercogliano. Si parlerà del rapporto tra eguaglianza e equità, il divario tra le due aree del paese nord e sud ed il ruolo delle Acli nel mezzogiorno.

Prenderanno parte all'incontro attori del mondo istituzionale, no-profit e dirigenti del mondo Aclista. Introdurrà i lavori Antonio Russo, segretario di presidenza nazionale Acli, seguiranno i saluti del Presidente delle Acli della Campania Filiberto Parente e del Presidente delle Acli di Avellino Domenico Sarno. Relazioneranno, Toni Ricciardi, Storico delle Migrazioni dell'Università di Ginevra, Giuseppe Acocella, Rettore dell'Università Giustino Fortunato, Doriana Buonavita, Segretaria Cisl Campania, Carlo Borgomeo, Fondazione Con il Sud. Concluderà i lavori Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale. L'incontro della mattina sarà moderato da lavori Roberto Napoletano, direttore del Quotidiano del Sud.

Nel pomeriggio i dirigenti Aclisti approfondiranno le questioni trattate in mattinata e si confronteranno sul ruolo delle Acli nel Sud Italia, introdurrà i lavori Michele Zannini, Patronato Acli Campania, interverranno Paolo Petracca, Segretario di Presidenza Nazionale Acli, Emiliano Manfredonia, Presidente Nazionale Patronato Acli, Andrea Luzi, Presidente Nazionale Caf Acli, Serafino Zilio, Segretario Nazionale Caf Acli.

Il Presidente Sarno dichiara: "Da molto tempo ormai si parla di un'Italia a due velocità, il divario tra nord e sud è evidente, incontri come questo servono ad individuare strategie comuni tese ad unire il Paese e a non dividere, convinti che solo l'unione ci può far raggiungere gli obiettivi insperati"