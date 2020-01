Buon compleanno alla piccola Isabel L'angolo degli auguri

Festa grande in casa Buccino per il primo anno di vita della piccola Isabel. Lo annunciano con gioia papà Antonello e mamma Palmira. Grande emozione per i quattro nonni Stefano, Daniela, Nino e Ornella. Alla piccola Isabella gli auguri di un radioso avvenire. (Foto dal web)