All'istituto alberghiero gli studenti valorizzano l'olio L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Unaprol

Nei giorni 20, 21 e 22 gennaio si terrà presso la sede dell’istituto alberghiero di Ariano Irpino in via Cardito nel Piano di Zona la gara gastronomica organizzata, in collaborazione con l’Ipseoa guidato dal dirigente scolastico Pietro Petrosino, da Aprol Campania, organizzazione regionale di produttori olivicoli.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Unaprol redatto ai sensi dei regg. (Ue) 611/2014 e 615/2014 e rientra nel “percorso di avvicinamento all’assaggio degli oli vergini d’oliva” per gli allievi degli Istituti alberghieri della Campania.

La gara è aperta a studenti del terzo, quarto e quinto anno degli istituti alberghieri della Campania. Gli studenti partecipanti alla competizione consegneranno la ricetta scritta del piatto che intendono preparare, per un massimo d 5 ricette. E’ ammessa la partecipazione in gruppo (squadre di 4-5 studenti). Dovranno essere specificati: titolo, ingredienti e dosi per 2 persone, specifiche degli ingredienti, azienda di provenienza e metodo di preparazione. Ogni squadra dovrà realizzare un piatto (a scelta fra antipasto, primo, secondo, contorno o dessert). Il tempo massimo a disposizione per la preparazione del proprio elaborato è di 3 ore. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalle vigenti leggi, ogni candidato dovrà realizzare la propria ricetta per 2 persone e presentarla in un piatto da esposizione.

La giuria sarà composta da: un giornalista enogastronomico, uno hef/agrichef, un docente dell’istituto, un rappresentante di Aprol, un assaggiatore di olio.

Il primo classificato di ciascun Istituto sarà ammesso a partecipare alla finale regionale che avrà luogo presumibilmente nel mese di aprile.