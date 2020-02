In arrivo gelo e neve a bassa quota tra Irpinia e Sannio Tra mercoledì e venerdì irruzione artica e fiocchi bianchi

Arrivano conferme sull’imminente arrivo di freddo e neve anche a bassa quota sull’Italia dall'Emilia Romagna al Sud, con precipitazioni nevose anche a quote basse. Antonio Iannella, meteorologo di MeteoWeb, è convinto che “l’azione del nucleo freddo dovrebbe compiersi da mercoledì 5 e sino a venerdì 7 febbraio. Saranno giorni caratterizzate da piogge diffuse e nevicate fino anche a bassa quota, specie sul medio Adriatico e sull’Appennino. Le zone che dovrebbero essere maggiormente interessate da nubi e fenomeni sono quelle alpine, in modo particolare i versanti più settentrionali ed esteri, le regioni adriatiche, quelle appenniniche, diffusamente le regioni meridionali e il Centro Nord della Sicilia. Probabilmente fenomeni più ricorrenti e intensi tra Sud Marche, Abruzzo, Est Lazio, Reatino e più giù verso Molise, Campania centro-orientale, anche Nordovest Puglia, Nord Lucania, localmente su Sud Calabria e ancora più intense e ricorrenti sul Nord della Sicilia. Fenomeni moderati anche su alta Toscana. Su queste medesime aree – prosegue– sarebbero possibili, naturalmente, anche le nevicate più diffuse e intense che, lo ribadiamo, secondo la struttura termica che vede aria gelida alle quote medio-alte e piuttosto fredda fino ai bassi strati, potrebbero cadere fino a bassa quota, 2/400 m, sul Centro Nord Appennino e fino alla Campania, Lucania, Nord Puglia, fino a 400/600 m su Calabria e Sicilia, ma qui neve più alta nelle fasi iniziali. Non sarebbe esclusa anche la comparsa di neve fino in pianura, localmente, sulle aree del medio Adriatico. Sul resto del Paese, essenzialmente sul resto del Nord, sul medio-alto Tirreno, sul resto delle isole maggiori e, secondo gli schemi attuali, anche su parte della Puglia meridionale e della Lucania sudorientale, le precipitazioni dovrebbero essere in gran parte assenti o magari deboli e occasionali”, conclude.

Insomma metereolgi convinti del ritorno del gran freddo dopo settimane di temperature in anomalo rialzo. Soprattutto nei giorni della Merla, che dovrebbero essere quelli più artici e che invece sono scorsi con un netto rialzo della colonnina di mercurio. Nel Sannio le previsioni parlano di un netto peggioramento atteso per mercoledì 5 febbraio. Le zone che dovrebbero essere maggiormente interessate dalle intense nevicate saranno, in modo particolare il Fortore e tutto l’Alto Sannio. Secondo la struttura termica che vede aria gelida alle quote medio-alte e piuttosto fredda fino ai bassi strati, la neve potrebbe cadere fino a bassissima quota e quindi anche a Benevento città.

Per la giornata di mercoledì in Irpinia è attesa la neve, accompagnata da un brusco calo termico.

Nella prima parte del giorno ancora soleggiato ma nubi in aumento tra sera e notte con fenomeni in movimento dalla Campania verso Calabria e Sicilia. Non si escludono dei temporali, quota neve in rapido calo anche sotto gli 800-1000m la notte su Sicilia e Calabria, fin verso le quote di alta collina in Campania. Temperature inizialmente miti con massime anche di 23-24°C su Sicilia e Calabria.