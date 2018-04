Lutto a Solofra. L'ultimo saluto a Michele, l'angelo più bello Oggi pomeriggio i funerali nella Colleggiata

di Siep

E' il giorno dell'ultimo saluto a Michele, il bimbo di 11 anni morto al Gemelli di Roma dopo aver lottato contro un male incurabile. La città di Solofra si è fermata. Troppo dolore. Troppa la sofferenza per la comunità della città della concia, che ha seguito la lotta del bambino e della sua famiglia contro quel maledetto cancro. In tanti stanno raggiungero la chiesa del centro antico per portare l'ultimo saluto al piccolo, ai suoi familiari distrutti dal dolore. Stamattina un lenta e mesta processione sta raggiungendo il piccolo feretro, nella camera allestita per consentire tutti di pregare e salutare il piccolo angelo.

Il bambino di Solofra era ricoverato al policlinico 'Gemelli' di Roma ma, nella giornata di giovedì, ha perso la sua battaglia contro il male incurabile che lo affliggeva. La camera ardente è stata allestita nella giornata di ieri nella chiesa di San Rocco, nel centro storico di Solofra. La salma del bambino è giunta nella serata di ieri. Alle ore 16,30 di oggi saranno celebrati i funerali nella Colleggiata di San Michele Arcangelo, nella chiesa del paese intitolato al Santo Patrono. Michele, si chiamava come lui come il Santo. Oggi tanti pregano San Michele perchè accudisca quel piccolo bambino strappato così tragicamente alla vita. Il preside dell'Istituto comprensivo 'Francesco Guarini' (la scuola frequentata da Michele), Salvatore Morriale, ha espresso tutto il suo cordoglio in una nota: "La scuola perde una giovane vita. È l'epilogo scritto da un destino che si è mostrato inesorabile. Ci associamo al dolore della famiglia manifestando il nostro profondo cordoglio come corpo docente e scolastico". I suoi compagni di scuola avrebbero dovuto fare una gita, per chiudere l'anno scolastico. In tanti vorrebbero saltarla. Il silenzio e il dolore hanno invaso gli occhi e i cuori di tutti in paese.