«Il Carro di Mirabella cade a pezzi: non può sfilare» La denuncia dell'associazione "Il Carro" al commissario prefettizio Nuzzolo: «Rimandi la "tirata"»

di AnFan

«Il carro di Mirabella può cadere e provocare una tragedia». E' questo il timore dell'associazione “Il Carro”, presieduta da Attilio Sorrentino. Il presidente ha scritto al commissario prefettizio, Elvira Nuzzolo. Subentrata dopo lo scioglimento anticipato dell'amministrazione guidata dal sindaco, Franco Capone. Una lunga lettera, quella di Sorrentino, dalla quale estrapoliamo gli aspetti salienti, relativi alla sicurezza del Carro.

«Da anni ormai l'amato obelisco è in una fase di deterioramento assoluto, cade a pezzi e l'unica parte sana è anch'essa destinata a marcire invisibilmente. Il quesito che le poniamo ma che senz'altro lei si è già posta è il seguente: con un Carro ridotto in questo stato e senza censimento dei funaioli e delle persone addette alla tirata come potrà lei garantire la piena sicurezza durante la manifestazione?» In tanti pensano a quanto accaduto a Fontanarosa. Dove, qualche giorno fa, il tradizionale carro di paglia e legno, trainato dai buoi, è caduto in una curva anche a causa dell'asfalto viscido. Il carro si è abbattuto su una palazzina. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma l'episodio ha lasciato il segno: per il timore di una tragedia sfiorata e per il cattivo auspicio che, secondo i più anziani, un simile evento porterebbe.

Più della cattiva sorte, però, a preoccupare i membri dell'associazione "Il Carro" è il percorso che dovrebbe affrontare l'antico obelisco: «La tirata del Carro di Mirabella è assai più complessa rispetto a quella di Fontanarosa, ci sono punti nei quali in caso di errore non ci sarebbe nessuna via di fuga per chi assiste. Pensi a come potrebbe andare la tirata se il Carro fosse in perfette condizioni».

L'appello finale dell'associazione al commissario prefettizio è inequivocabile: «Rimandi tutto all'anno prossimo e dia di nuovo una responsabilità politica a chi l'ha costretta a sedersi su quella sedia».