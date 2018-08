«Quando morirò seppellitemi col biglietto"sono democristiano"» L'intervista al Corriere della Sera. De Mita conferma: non corro da sindaco

di Siep

Una lunga intervista affidata alle colonne del Corriere della Sera in cui traspare l’amarezza vissuta nei tempi presenti, rispetto ad un passato migliore, in cui troppe forze politiche poco pensano prima di agire.

Parla Ciriaco De Mita che non risparmia una analisi della politica attuale. "Quando morirò, seppellitemi con un biglietto in cui c’è scritto “sono stato democristiano. Anzi no, aspetti. Non "sono stato". Nel biglietto ci dev'essere scritto "sono democristiano", al tempo presente". L’intervista firmata dal collega Tommaso Labate raccoglie dichiarazioni che arrivano dopo pochi giorni l'annuncio fatto nel corso della festa patronale di Nusco, in cui l’ex leader della Dc annunciava il suo intento di ritirarsi a vita privata, anche se magari impegnandosi, comunque, nella creazione di eventi e occasioni di pubblico confronto per la sua comunità. Ritiro che precisa sulle pagine del quotidiano, non riguarda il pensiero politico.

De Mita conferma ancora una volta di non candidarsi alle prossime amministrative. "Lascerò la carica di sindaco. Ma non posso lasciare il metodo di pensare dialettale che mi accompagna sin da quando ero bambino".

Una scelta maturata in giorni di grande riflessione, che sta affrontando con maturità d’azione. «Se legassi il mio impegno politico all’essere sindaco a Nusco, qualcuno potrebbe pensare che mi sono rincoglionito».

Nell’articolo il sindaco altirpino non nasconde il suo pensiero, che resta molto critico sulle scelte del Governo gialloverde. Per De Mita, "La funzione dei grillini è stata salutare fino a che non sono arrivati al governo", ma "ora il malato ha finito per sostituirsi al medico e impone lui la cura per tutti, leggasi per l'Italia". In questi casi, aggiunge, "finisce che si muore".

Secondo De Mita dietro Cinquestelle non c'è alcun pensiero. "Ecco perché, per uno come me, abituato a pensare prima che ad agire, adesso è tutto più difficile".

A preoccupare De Mita però è "il silenzio delle forze storiche del Paese". In particolare il Pd, che "è come Garibaldi in Sicilia". L’affondo è diretto al cuore del Pd, troppo fermo per De Mita.

Secondo De Mita se grillino e legisti hanno in comune l’essere solo azione. “Dietro non c’è alcun pensiero. Ecco perché, per uno come me, abituato a pensare prima che ad agire, adesso è tutto più difficile».

Insomma tempi nuovi in cui De Mita non troverebbe adeguato confronto e posizione efficace, per un politico abituato come lui a pensare prima di agire.

A fare da contraltare i Dem troppo fermi.