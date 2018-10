Sesso e droga, affari criminali da 19 miliardi l'anno La prima “azienda” italiana. I dati Istat. E se si legalizzassero droghe leggere e prostituzione?

di Luciano Trapanese

Sesso a pagamento e droga “fatturano” in Italia 19 miliardi l'anno. Un pezzo importante della nostra economia. Tutto nelle mani delle associazioni criminali. Il dato è stato diffuso dall'Istat, che nel paniere insieme a prostituzione e traffico di sostanze stupefacenti ha inserito anche il contrabbando di sigarette, che ha un mercato residuale rispetto alle altre attività, ma supera comunque i 600 milioni l'anno.

Questi diciannove miliardi in mano al crimine contribuiscono poi a inquinare l'economia sana del Paese, grazie a sempre più complesse operazioni di riciclaggio. Insomma un cancro italiano, che vive e prospera ovunque, ma che ha il suo epicentro al Sud, dove camorra, mafia e 'ndrangheta hanno le loro “sedi sociali”.

Lo studio dell'Istat – che si riferisce al 2016 -, ripropone un tema antico, ricco di contraddizioni e che spacca la Penisola: perché non sottrarre parte di quel business alla malavita e consegnarlo nelle mani dello Stato? Per capirci: perché non riaprire le case chiuse e legalizzare parzialmente (solo la marijuana), la vendita di sostanze stupefacenti?

Al netto dei temi etici e delle questioni ideologiche, ma confinando il ragionamento allo stretto pragmatismo, l'idea potrebbe fruttare allo Stato una serie di benefici. Il primo, inutile dirlo, economico. Il secondo, ma non secondario, si colpirebbe alla fonte il business criminale, riducendo una serie di reati connessi, a partire dal riciclaggio e dall'usura. Tesi, riferita soprattutto alla legalizzazione delle droghe leggere, che ha trovato l'unanime consenso dei magistrati dell'Antimafia, liberi in quel caso di concentrare i loro sforzi sul ben più inquietante traffico di coca, eroina e droghe sintetiche.

Una serie di studi sugli introiti per lo Stato derivanti dalla legalizzazione della cannabis, parlano di cifre vicine agli otto miliardi l'anno: tra produzione, distribuzione, vendita e indotto. Oltre alla creazione di posti di lavoro regolari con conseguenti benefici anche per le casse della previdenza. I dati sono stati realizzati grazie al confronto con i risultati ottenuti in alcuni Stati americani, dove da qualche anno è stata liberalizzata la marijuana a scopo ricreativo, nel Colorado in particolare. Lì è rimasta una residua produzione in nero (che in Italia sarebbe gestita dal crimine organizzato), ma nulla di più. E, questo è un risultato interessante, il numero dei consumatori non è aumentato. Anzi.

Sulla prostituzione il discorso è più delicato, per ovvi motivi. Ma bisognerebbe uscire dall'ipocrisia. In Italia la prostituzione non è reato, si punisce solo lo sfruttamento (e in parte l'adescamento). Per ipotesi, una coop di signorine a luci rosse, che opera con discrezione, potrebbe anche avere il crisma della legalità.

Ma parte questo. E' cosa sacrosanta punire lo sfruttamento, ma su questo fronte lo Stato ha straperso la sua battaglia. Basta fare un giro di sera sulla Domiziana o sulla Litoranea di Salerno per averne conferma. Per vedere ragazzine giovanissime, nigeriane o dell'Est europeo, a volte poco più che bambine, costrette a vendersi a centinaia di clienti sotto l'occhio vigile di papponi pronti a tutto, anche a uccidere la giovani che si ribellano.

Ora, rispetto a queste scene (per non citare i bambini rom venduti a pedofili nel casertano), una gestione “statale” del sesso a pagamento, potrebbe arginare situazioni così degradanti, dare un colpo al mercato illegale e liberare dalla schiavitù vittime innocenti (il sesso a pagamento legale sarebbe un colpo letale per chi gestisce la tratta delle schiave). La prostituzione, così come nelle civilissime Germania e Olanda, diventerebbe una scelta. Chiaro che una visione di questo tipo per molti non sia condivisibile, per ragioni morali (legate alla Chiesa), o che riguardano la mercificazione del corpo. Ma il discorso su questi temi sarebbe complesso. Resta un dato, lo Stato non argina quei fenomeni, nel frattempo la criminalità incassa fiumi di denaro e con le conseguenze che conoscete. Come arginare tutto questo, come sottrarre questo business alle mafie? Una risposta possibile è la legalizzazione. Con tutto quello che nel bene e nel male potrebbe comportare.