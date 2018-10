Riprese finte, porno e di politici. Il fake diventa video Basta un semplice programma. Gravi le implicazioni per la propaganda politica

Vedere per credere. Era quasi un assioma oltre a un noto slogan pubblicitario. Non è più così, e lo sarà sempre meno, soprattutto sul web. Avrete sentito parlare dei deepfakes, quei video che grazie all'intelligenza artificiale e utilizzando le immagini che circolano su Youtube o sui social, inseriscono – con programmi e app piuttosto semplici - ignare star del cinema su un set porno o fanno dire a un politico qualsiasi cosa. Ebbene, sono bastati pochi mesi, per farli diventare sempre più realistici e diffusi. Ora è davvero difficile stabilire se siano dei video veri o falsi. Con conseguenze facilmente immaginabili.

Ci sono studiosi al lavoro, per cercare di trovare il modo di individuarli in rete e segnalarli con facilità. Ma è una corsa senza fine. Un esempio? Qualche mese fa si era capito che nei video fasulli, il volto “aggiunto”, chiudeva in modo innaturale gli occhi e le ombre sul viso non erano in sintonia con l'immagine complessiva. Il problema è stato evidenziato e descritto in un articolo pubblicato su una rivista scientifica. Qualche settimana dopo sono spuntati “video fakes” nei quali i due inconvenienti sono stati abilmente superati. Ma non solo, con i continui progressi dell'intelligenza artificiale (si procede a una velocità sempre più sostenuta), distinguere il vero dal falso sarà sempre più difficile, ai limiti dell'impossibile. Soprattutto per i semplici utenti. Non è una questione da poco, anche per le implicazioni che si porta dietro. Fino a oggi siamo stati abituati a credere nelle immagini che vediamo. Molto più delle parole (facilmente fraintese o addirittura inventate). Immaginate di vedere Salvini o Di Maio o Renzi, dichiarare in video cose credibili ma completamente false, quanti riusciranno a capire che si tratti di un fake? O ancora, e arriviamo al “revenge porn”, a quanti cioè pubblicano sul web i video intimi della ex – ma non solo - per vendetta o per esibizionismo. Ora possono anche inventarli di sana pianta, prendere una scena di un film hard amatoriale e inserire il volto della malcapitata. Non è un semplice fotomontaggio. Ma qualcosa di molto più complesso e credibile. Si può inserire – come avrete capito – anche la voce. Quanti crederanno che si tratti di un fake? E quali conseguenze potrebbe avere per le vittime?

La questione sta sollevando preoccupazione un po' ovunque. Addirittura Pornhub, il sito porno più famoso del mondo, aveva aperto una sezione di Deepfakes, con all'interno immagini di star di Hollywood, impegnate in elaborate e mai girate scene porno. E' stato – per ovvi motivi – costretto a chiuderla. Ma i video falsi circolano comunque su quel portale, e spesso contengono il volto di inconsapevoli donne (ma anche maschi) - gente comune - che mai hanno girato o pensato di girare una scena hard.

Ma il pericolo più grande – riteniamo – riguarda la propaganda politica e le enormi possibilità offerte a chi mira a condizionare le scelte degli elettori. E' stato possibile negli Usa o per la Brexit solo utilizzando testi e foto sui social. I video avrebbero avuto un impatto molto più consistente, proprio perché è difficile ritenerli fasulli. Negli Usa ci sono molte preoccupazioni per le prossime presidenziali (fra due anni), e non si è ancora trovata una soluzione.

E da noi, cosa potrebbe accadere? Un esempio. A Laura Boldrini (uno dei bersagli preferiti dai creatori di fake news), sono state attribuite frasi del tipo: «Gli italiani fanno tutti schifo, molto meglio gli africani». Immaginate di vedere un video dove l'ex presidente della Camera pronuncia davvero e con la sua voce quelle parole. Chi potrebbe mettere in dubbio la credibilità di quelle immagini e dell'audio che le accompagna? Naturalmente i falsi, in ugual misura, potrebbero essere creati anche per Salvini, Di Maio, Renzi. E naturalmente per Mastella, De Luca, Vincenzo Ciampi e De Magistris. Ognuno di loro ha ore di video su Youtube o sui social e centinaia di foto in rete. Sarebbe possibile far dire loro qualsiasi cosa. Alterando del tutto la percezione degli utenti su ciò che è vero e ciò che è falso. Una confusione che va molto oltre l'attuale problema delle fake news, e che riguarda molto da vicino la nostra comprensione della realtà attraverso lo strumento virtuale del web (che al momento rappresenta, che paradosso, la principale fonte di informazione).

I deepfakes sono diventati un problema da quando non è necessaria chissà quale competenza per utilizzare i programmi (Fakeapp è il più conosciuto). Bastano 300 immagini con il volto della persona che si vuole inserire in un video per ottenere un buon risultato (operazione possibile per personalità pubbliche o l'ex partner). In rete si trovano anche tutorial, consigli degli esperti, tutto il necessario per diventare un provetto falsificatore di video.

Bisognerà fare attenzione anche a quello che si vede. Perché anche quello che osservate su un monitor, potrebbe non essere vero.