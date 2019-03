Volpe cade nella tomba del cimitero: salvata dai caschi rossi Una donna ha chiesto aiuto e così l'animale è stato messo in salvo



Nella mattinata dello scorso giovedì 27 dicembre, una giovane volpe è rimasta intrappolata all'interno di una tomba a pozzo, ubicata nell'area più vetusta del cimitero di Ariano Irpino (AV). Fortunatamente una donna in visita al cimitero si è accorta di lei e quindi ha provveduto ad allertare subito il custode. Ma non essendo possibile liberarla, sul posto sono stati chiamati i Vigili del Fuoco e personale dell'ASL - Servizio Veterinario.

"Grazie all'intervento di questi ultimi, in breve tempo la giovane volpe rossa (Vulpes vulpes) è stata restituita alla Natura, accolta dall'entusiasmo e dalla curiosità dei visitatori che hanno avuto la fortuna di ammirare da così vicino un animale selvatico.



Vogliamo quindi esprimere il nostro plauso - dichiara Eduardo Quarta, presidente di SOS Natura - al veterinario dell'ASL ed ai Vigili del Fuoco del distaccamento provinciale di Grottaminarda intervenuti sul posto"