A Vallesaccarda la pizza più grande del mondo: pesa 50 chili La Vita in diretta ha raccontato l'impresa di sette pizzaioli

È stata realizzata a Vallesaccarda, in provincia di Avellino, la pizza più grande del mondo. Lo storico forno di Antonio Lo Russo, ha ospitato una nuova impresa da record per il maestro pizzaiolo Maurizio Stanco, “Uniti per la Pizza”. L’evento ha visto sette pizzaioli provenienti da varie regioni d’Italia: Marco Sotero, Pietro Fontana, Antonello Scatorchia, Andrea Cucciniello, Daniele Heddi, Luigi Gallo, Mario Sorrentino unitamente ad altri professionisti di quest’arte bianca, cimentarsi nel realizzare con il panetto più grande al mondo, del peso di ben 50 kg, una pizza margherita dal diametro di oltre 2 metri.

Presente all’evento e testimone del record, la storica trasmissione pomeridiana di Rai 1 “La Vita in Diretta” con l’inviato Massimo Proietto in collegamento live.

L’inviato Massimo Proietto ha illustrato, nel corso di una serie di collegamenti, l’impresa del maestro Stanco e dei colleghi, seguita con apprensione da decine di persone del posto, che hanno affollato il panificio Meninno per assistere alla realizzazione della pizza piu` grande del mondo. La maxi pizza è stata condita con profumatissimo e squisito pomodoro San Marzano, mozzarella, olio e basilico ri- gorosamente campani. Dopo la cottura, tutti i presenti hanno potuto festeggiare il traguardo raggiunto gustando l’ottima pizza realizzata.