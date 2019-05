Montella. l'addio a Rosetta: Angelo è fuori pericolo di vita Oggi alle 15 i funerali nella parrocchia di Santa Maria del Piano a Montella

Anche il cielo piange. Pioggia battente sul paese che in un silenzio assordante è pronto a dare l’ultimo saluto a Rosetta Pizza, morta a soli 28 anni in un tragico incidente stradale. E’ stato un impatto violento, molto probabilmente quello contro uno dei platani lungo Viale San Francesco, ad uccidere Rosetta deceduta sul colpo nello schianto avvenuto venerdì mattina lungo il viale alberato che da Montella conduce a San Francesco a Folloni e Bagnoli Irpino. Una tragedia che si è consumata a due passi dal Santuario tanto caro alla pietà popolare, meta di pellegrinaggi e preghiera di migliaia di fedeli ogni nno. Rosetta viaggiava col suo fidanzato Angelo Cona. Era diretta a Bagnoli per affrontare una giornata di lavoro, come tante. Ieri pomeriggio nella sala mortuaria dell'Ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi si è tenuta l’autopsia che ha chiarito alcuni aspetti di un decesso che ha addolorato l’Irpinia intera. Oggi, intanto, l’addio della comunità a Rosetta. I funerali si terranno alle 15 i funerali nella parrocchia di Santa Maria del Piano a Montella

Oggi a Montella si vota. Ma come predisposto dall’amministrazione uscente si chiude nel segno del lutto. Montella, che ora prega per Angelo Cona, fidanzato e coetaneo della vittima, ricoverato al Cardarelli di Napoli in gravi condizioni.

La moto sulla quale viaggiavano i due giovani si sarebbe scontrata con un furgone, che aveva appena imboccato la strada principale entrando da uno dei vicoletti adiacenti. L’uomo alla guida del mezzo è stato ricoverato all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, a causa di un malore.

Inutili i tentativi degli operatori del 118 di rianimare Rosetta, figlia di Giovanni Pizza, dipendente del Comune di Montella.

Intanto da Napoli arrivano notizie sullo stato di salute di Angelo che è fuori pericolo di vita, ma le sue condizioni restano gravi. Angelo ha riportato un grave trauma spinale, ed è in attesa di un delicato intervento chirurgico. Trasferito d’urgenza in elimabulanza al Trauma Center dell’ospedale Cardarelli di Napoli, il ragazzo ha riportato diversi traumi specialmente agli arti inferiori e un quadro clinico subito definito critico.