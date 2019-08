Scopre di essere malata di cancro e si lancia nel vuoto Il dramma della 56enne di Montefalcione

Aveva scoperto di essere malata E. M., la vedova 56enne di Montefalcione che ieri in preda alla disperazione si è lanciata dal terzo piano di casa intorno alle otto e trenta. La donna, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe scoperto di essere malata di cancro, non reggendo il peso della malattia. La donna non avrebbe retto a quel verdetto medico che ha stravolto ancora una volta una vita se- gnata gia` da lutti e sacrifici. La spirale depressiva ha avuto allora il sopravvento su una donna fortificata si` dagli eventi poco benevoli del passato ma continuamente provata dalle prove di una una vita travagliata segnata dalla morte della madre da piccolissima, la morte del marito e la crescita di un figlio da sola. Poi il dramma delle difficoltà economiche che avevano ulteriormente gravato il suo intimo dolore personale per una vita difficile. Gli investigatori, comunque, continuano nella loro attività di indagine, per ricostruire al meglio gli ultimi momenti vissuti dalla donna.