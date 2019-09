Salvò una donna, proposta onorificenza per Biancolino La Giunta ha chiesto al Ministero la ricompensa al valor civile

ll 18 settembre del 2018 fu protagonista del salvataggio di una donna a Corso Europa, sventando l’aggressione da parte dell'ex compagno armato di martello, mettendo in fuga l’uomo e prestando soccorso alla malcapitata. Ora per Raffaele Biancolino, ex centravanti dell’Avellino e titolare di un negozio di abbigliamento proprio a Corso Europa, la Giunta comunale ha proposto al Ministero dell’Interno di premiarlo con una ricompensa al valore civile, a seguito della richiesta da parte della Prefettura. L'episodio finì alla ribalta di tutte le cronache locali e all'attenzione della trasmissione Mediaset "Le Iene". Biancolino attualmente allena il Carotenuto, squadra di Muignano del Cardinale, che milita nel campionato di Promozione. Nei prossimi giorni il “Pitone” testimonierà nel processo a carico dell’aggressore davanti al Tribunale di Avellino.