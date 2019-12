Città a misura di ragazzi, Legambiente incontra le scuole A margine dell'iniziativa piantato un albero nel giardino della Chiesa

"La città che ci piace", è stato questo il tema del convegno, presso l'oratorio di San Michele di Serino, che ha visto protagonisti gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado. A promuovere l'iniziativa Legambiente "Alta Valle del Sabato" Alla presidente dell'associazione ambientalista Filomena Vittoriano il compito di illustrare le modalità più idonee per uno stile di vita ecosostenibile. Riccardo Fontana, Presidente Azione Cattolica Ragazzi San Michele di Serino e coordinatore delle attività parrocchiali, ha parlato dell’importanza della tutela ambientale e dell’impegno dei Cristiani nel difendere la Terra, dono di Dio. Il Prof Giovanni De Feo - docente di Ecologia Industriale presso l’Università di Salerno - ha coinvolto i ragazzi in un vivace dibattito che ha permesso loro di illustrare le idee per una “Città che ci piace”, una città fatta di rispetto per le regole e per l’ambiente. A conclusione del convegno, alla presenza del Sindaco Michele Boccia e del Parroco Don Rocco Picardo, è stato piantato un albero nel giardino della Chiesa Parrocchiale come simbolo della “Festa dell’Albero” e della vita che continuamente si rigenera.