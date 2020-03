Covid 19: caso sospetto in città, condominio isolato Un'ambulanza speciale ha trasferito il paziente in ospedale

Ancora provvedimenti restrittivi per arginare il covid 19. Ieri gli operatori del 118 con un'ambulanza speciale hanno trasferito un uomo dalla sua abitazione all'ospedale Moscati. La persona, che probabilmente aveva avvertito dei sintomi da coronavirus, sarà sottoposto a tampone. Nel frattempo, in via precauzionale, l'intero condominio, dove risiede il paziente, è stato sottoposto a isolamento sanitario controllato per tutto il tempo dell'analisi del paziente. Ad Avellino sono decine le persone in quarantena vigilata. L'altro giorno un altro condominio dellla città è stato isolato per via precauzionale, in quanto all'interno vi è un paziente affetto da covid 19.