Il dottor Guarente nel comitato per il protocollo Covid-19 Medico chirurgo, è stato nominato dal direttore generale di IrpiniAmbiente

Il dottor Nicola Guarente, medico chirurgo, cardioanestesista, è stato nominato dalla società IrpiniAmbiente Componente del Comitato per l'applicazione e la verifica della regolamentazione di cui al Protocollo condiviso di disciplina delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro.



A volere il dottor Guarente nell'organismo è stato il neo Direttore generale di IrpiniAmbiente, il professor Armando Masucci, che ha adottato il provvedimento di nomina lo scorso 23 marzo.



"Sono grato al professore Masucci, accademico di spessore con un profilo curriculare straordinario, per la fiducia che ha voluto riporre nella mia persona - dichiara il dottore Guarente - E' un momento particolarmente complicato anche per la nostra comunità, che deve indurre tutti a dare il proprio contributo per vincere la guerra contro un virus subdolo e ancora a noi sconosciuto."



Nicola Guarente, 40 anni, originario di Luogosano, è coordinatore del Servizio di Ecocardiografia della Clinica di Montevergine. Attualmente ricopre anche il ruolo di componente del Comitato Etico Regionale "Campania Nord".

L'incarico conferito al dottor Guarente - si legge nel provvedimento di nomina - sarà assolto a titolo del tutto gratuito, senza determinare interferenze con le attività professionali del medico.