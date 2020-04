Vignola: "Non è necessario fumare a Pasqua e Pasquetta" Serrande abbassate dei negozi e distributori automatici fermi

Niente sigarette ed altri prodotti nei distributori automatici, chiusura totale di tutti gli esercizi commerciali nei giorni di Pasqua e pasquetta.

La decisione drastica è del sindaco di Solofra Michele Vignola. E' dettata dalla necessità di evitare ogni tipo di assembramento nel corso delle due giornate di festa. "Non è un problema serio rimanere senza sigarette.

E sulle tradizioni a tavola, Vignola afferma: "Le pastiere, facciamole in casa." Come aveva consigliati in pratica, pochi giorni fa il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Festività sottotono dunque, ma che avranno sicuramente un effetto importante, quello di poter stare meglio in futuro.