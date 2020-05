Covid, Faella: ha ragione il Papa serve prudenza e obbedienza Il medico del colera: verso la fase 2 ma non dobbiamo abbassare la guardia e seguiamo le regole

Era in prima linea contro l’epidemia di colera che colpì Napoli nel 1973. Ed è tornato in corsia per dare il suo contributo nell’emergenza scatenata dal Coronavirus. Franco Faella, infettivologo tra i più esperti in Italia, tra la pensione in isolamento e l’impegno per fronteggiare questa crisi ha scelto la seconda opzione.

Primario emerito del Cotugno, personaggio di spicco della scuola della medicina napoletana, è il coordinatore del reparto allestito al Lorero Mare per i pazienti contagiati dal Covid-19. Il professore alla vigilia della fase 2 predica cautela e invita i cittadini a rispettare le regole, per evitare nuovi contagi, per evitare che l'epidemia torni ad esplodere e a scatenare rischiosissimi contagi a catena. Contagi che in questi giorni si avviano sempre più verso il numero zero. Numeri che fanno ben sperare, "ma non si deve abbassare la guardia", spiega.

Il professore era andato in pensione nel 2015, da direttore del dipartimento infettivologico dell’Ospedale Cotugno di Napoli, il centro specializzato che in questa emergenza contagio rappresenta l’eccellenza campana. Una eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Faella al Cotugno era arrivato nel 1970. E proprio lì ha vissuto l’emergenza colera. Oggi ha 74 anni e ha fornito il suo prezioso supporto.

Professore, il suo incarico nei giorni dell'emergenza acuta, con gli arrivi a raffica negli ospedali dei malati Covid, come è andata?

Abbiamo affrontato le insufficienze respiratorie provocate dal virus al Loreto Mare. Ho cercato di aiutare i colleghi a sistemare le cose. La prima cosa affrontata è stato il tema della sicurezza, quella da adottare in maniera rigidissima per le procedure di protezione dei sanitari. Ho dato il mio contributo per aiutare la ricerca della cura, e nell'assistenza dei malati. I miei colleghi non erano abituati ad assistere questa tipologia di pazienti, con questo altissimo tasso di contagiosità. Pazienti pericolosamente contagiosi per il Coronavirus.

Professore, ci prendiamo il lusso della memoria: lei era in trincea, in corsia in quel 1973, quando esplose l'epidemia di colera a Napoli. Quali differenze ci sono raffrontando l'esplosione del Colera con la nostra pandemia da Covid-19?

Tantissime sono le differenze Avevo esattamente 47 anni in meno di oggi . Si trattava di una malattia di tipo batterico ma meno rischiosa e preoccupante a mio avviso. Si risolse tutto in poco tempo. Bastò informare le persone sul cosa fare e cosa non fare. Ad esempio non si dovevano mangiare i frutti di mare crudi, bisognava assumere solo cibi cotti e lavarsi spesso le mani. Tutto si risolse in 40 giorni. Col Coronavirus è cosa ben diversa. Il livello di infettività è altissimo. Le cautele da adottare sono massime, e non smetto mai di dire alle persone di stare attente, uscire solo se necessario e di usare sempre le mascherine e guanti, con tutte le altre procedure da seguire in maniera attentissima.Per questa patologia virale, per il Covid-19, le terapie da attuare sono veramente difficili. Stiamo parlando di una malattia batterica a contagio diretto, aereo.

Quali terapie state utilizzando per la cura dei pazienti?

La terapia è sintomatica, si basa su medicinali antivirali, antireumatodi a seconda del quadro clinico del paziente, la fase dell'infezione polmonare. Si utilizzano farmaci con meccanismi patogeni, ad esempio, come l'ormai celebre tocilizumab.

Professore, ci avviamo verso la tanto attesa fase due. Ci saranno maggiori interazioni sociali, lavorative. Cosa dobbiamo aspettarci e come dobbiamo comportarci?

Serve la massima prudenza. Trovo le parole di Papa Francesco quelle più efficaci ed idonee: prudenza e obbedienza devono essere l'imperativo. Prudenza, nel seguire in maniera attentissima le regole ben note per bloccare ed evitare il contagio e obbedienza nel seguire le indicazioni che ci vengono fornite da sanitari e amministratori.