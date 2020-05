Dirigente Asl? Come soubrette davanti a telecamere compiacenti Quella pagliacciata su Ariano è la Sanità (superpagata) che De Luca poteva risparmiarci

Sergio, Don Antonio, Elda, Elio, Fiore, Giovanni, Luigina, Suor Emilia, Arturo, Eva, Giuseppe, Franco, Nicola, Matteo, Nicola, Michele, Lorenzo, Pasqualina, Silvi, Rosa, Livio, Vincenzo, Antonietta, Benito, Giovanna, Lucia, Fiorangela, Maria: sono i nomi delle persone morte ad Ariano Irpino.

Otto erano ospitate nel centro Minerva, la struttura resa famosa in tutta Italia dal servizio di Ottopagine che mostrava, davanti ai cancelli, le infermiere stremate e abbandonate.

Ariano non ha nulla da festeggiare. Ad Ariano nulla è andato come doveva andare.

Più di tutti, lo dovrebbe tenere a mente la direttrice generale dell’Asl, funzionario regionale pagato come un parlamentare.

Fino a prova del contrario, chi è chiamato a gestire la sanità non dovrebbe, proprio non potrebbe, trasformarsi in una soubrette pronta a mettersi in posa alla vista della prima telecamera compiacente.

Che la misura sia stata abbondantemente superata (meno male che qualcuno tiene gli occhi aperti) se n’è accorto anche Vittorio Melito, un magistrato del pubblico ministero e del tribunale che qualche anno fa è stato sindaco di Ariano.

Scrive infastidito in un post: “Va bene la soddisfazione per il buon esito. Ma non c’è da fare festa, questa operazione è una primissima risposta dopo più di due mesi ad una tragedia che ha distrutto vite e famiglie, emarginato ed umiliato una intera comunità, messo a terra una economia mentre le altre sono solo in ginocchio. C’è poco da ridere”.

Il punto centrale che ha colto il magistrato sono proprio quei due mesi di ritardo con i quali si porta a compimento un’operazione che, decreto del presidente De Luca alla mano, la direttrice generale dell’asl di Avellino avrebbe dovuto effettuare già a marzo. A marzo.

La riprova che niente c’è da ridere è la presenza del dottor Antonio Limone (direttore generale dell’Istituto zooprofilattico di Portici) ad Ariano, figura che “di fatto” ha commissariato la Morgante nell’attività di prevenzione territoriale.

Hanno chiamato Limone a gestire una cosa per la quale Morgante viene pagata dalla Regione.

Altri si sarebbero dimessi e non messi in posa con il pollice verso l’alto. E ci dispiace che, per la seconda volta, si spettacolarizzino, come una sagra paesana, la morte, la sofferenza e la paura.

Questa parte della Sanità, fatta di giullari, pagliacci e menestrelli, il governatore De Luca ce la poteva risparmiare.