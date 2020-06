Frecce Tricolori. Il solista è Salvatore, orgoglio irpino Unità Nazionale. Capitano Massimiliano Salvatore è di Casalbore

C'è un pezzo di Irpinia nella formazione delle Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare, che in questi giorni hanno sorvolato i cieli italiani, ricordando a tutti l'importanza dell'unità nazionale.

Si tratta del capitano Massimiliano Salvatore, originario di Casalbore, piccolo comune altirpino guidato dal sindaco Raffaele Fabiano, solista ("Pony 10") della formazione delle Frecce Tricolori.

Le Frecce Tricolori quando sfrecciando in cielo, seguite dalla loro inconfondibile scia di fumo bianco, rosso e verde, hanno migliaia di persone con il naso in su, pronte ad ammirare e ad applaudire le loro incredibili evoluzioni, dal giro della morte al tonneau, dal volo rovescio alla scampanata eseguite a oltre 500 chilometri orari di velocità. Ecco perché le Frecce Tricolori sono diventate una delle più alte espressioni del nostro orgoglio nazionale.

Salvatore è nato a Benevento il 10 dicembre 1981, ma da sempre vive a Casalbore. Nel 2001, a vent'anni, il capitano Salvatore entra in Aeronautica Militare nell'anno 2001 con il Corso Accademico Borea V.

Il capitano è entrato a far parte della squadra nel 2014 con il ruolo di III Gregario sinistro ("Pony 7"), e l'anno successivo diventa II Gregario sinistro ("Pony 4"): lo scorso anno è stato promosso a solista al posto di Filippo Barbero, promosso a supervisore dell'addestramento.

"Mi raccomando, fate come noi: godetevi il nostro volo nei cieli, tenendo le distanze di sicurezza - racconta in un video rilanciato dall'aeronautica italiana - ".

Massimiliano Salvatore con i compagni ha volato anche per disegnare il Tricolore sul Golfo di Napoli, durante il passaggio del corpo dell'Aeronautica Militare per il Giro d'Italia che, in questi giorni, ha attraversato tanti comuni italiani. Oggi tappa finale su Roma in occasione della Festa della Repubblica.